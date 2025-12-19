Kommunchef Pajala
2025-12-19
Om tjänsten
Vi söker dig som är genuint intresserad av Pajala kommun och vill leda vårt gemensamma arbete med att fortsätta utveckla kommunen för framtiden. Du har 600 kompetenta kollegor som det är viktigt att du inkluderar och lyfter fram. Kommunikation, delaktighet och samarbete är framgångsfaktorer.
Som kommunchef fungerar du som en kommunikationslänk mellan politik och förvaltning. Du ansvarar för att undersöka genomförbarhet, tillställer adekvata underlag och övervakar genomförandet. Som kommunchef har du också ett helhetsansvar för kommunens verksamheter och kommunägda bolag. Du leder organisationen med ett koncernperspektiv och säkerställer att styrning, samordning och utveckling sker effektivt och i linje med politiska beslut.
Vidare har du flera viktiga ansvarsområden.
• Du säkerställer att arbetsmiljön är trygg och uppfyller alla krav.
• Du ser också till att målen är tydliga och väl kommunicerade samt att medarbetarna har befogenheter att nå dit.
• Du ansvarar för att kommunens principer för styrning och ledning är tydliga och att de följs.
• Du kommer också att vara högst ansvarig för kommunens samverkansavtal i samarbete med arbetstagarorganisationer.
• Du förväntas agera som en förebild för att leda en transparent, välmående och effektiv organisation.
En del av ditt jobb är att fastställa och följa upp ledningsorganisationen, där kommunens ledningsgrupp ingår. Du tar viktiga beslut inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet och ser till att roll- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig. Som kommunchef är du en central del av ledningsgruppen och arbetar nära verksamheten för att skapa engagemang och samarbete. Rollen kräver fysisk närvaro i Pajala kommun. Vi ser att du bor i kommunen eller har din huvudsakliga arbetsplats här.
Tjänsten är en direktrekrytering till Pajala kommun, rekryteringsprocessen hanteras av HR-avdelningen.
Om dig
För att lyckas i rollen så är det viktigt att du har flerårig erfarenhet som chef eller ledare, gärna åt andra chefer/ledare. Har du ledarerfarenhet inom offentlig förvaltning eller myndigheter ses det som meriterande. Kan du finska och/eller meänkieli ses det som meriterande.
Vi söker dig som:
• Har relevant högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Besitter flerårig erfarenhet som chef eller ledare, gärna med ansvar över andra chefer. Annan dokumenterad ledarerfarenhet kan också vara aktuell.
• Har goda kunskaper i Office-paketet
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande för tjänsten:
• Utbildning inom juridik, ekonomi, sociologi eller statsvetenskap
• Erfarenhet inom offentlig förvaltning eller myndigheter.
• Flytande finska och/eller meänkieli
Som person är du öppen, kommunikativ, tar emot och förmedlar information tydligt och enkelt. Du hanterar frågor och problem direkt. Du är analytiskt, strategisk och utvecklar processer. Du är resultatorienterad, sätter relevanta mål och jobbar hårt för att nå dem. Vidare samverkar du genom att främja och utveckla andras idéer. För rollen är det viktigt att du delar med dig av information och expertis för att uppnå önskade resultat. Du leder och motiverar andra genom att anta utmaningar, förmedlar energi och optimism.
Vidare planerar du och organiserar ditt arbete på ett realistiskt sätt samt förutser problem och utvecklar alternativa planer. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kommer att säkerhetsprövas inför anställning.
Om Pajala kommun
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommuninvånare. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Stefan Wangdell, Senior Rekryteringskonsult, Adecco, tel.076-138 4817. E-post stefan.wangdell@adecco.se
Sök tjänsten på https://www.adecco.se
sista ansökningsdag 11/1 2026.Facklig kontakt
Robert Hawkins, Vision, tel. 0978-120 27. E-post robert.hawkins@fv.vision.se
Eva Holma Groth, Kommunal, 0978-120 56. E-post eva.holma-groth@kommunal.se
Mikael Kemi, Sveriges Lärare, 0978-128 40. E-post mikael.kemi@edu.pajala.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell stefan.wangdell@adecco.se +46761384817
