Kommunarkivarie
Marks kommun, Kommunledningskontoret / Bibliotekariejobb / Mark Visa alla bibliotekariejobb i Mark
2025-09-08
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Kommunledningskontoret i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Välkommen till Kanslienheten!
Som arkivarie hos oss är du både strategisk och operativ. Tillsammans med dina kollegor leder och utvecklar du kommunens processer gällande arkiv- och informationshantering.
I arbetet ingår att hantera leveranser från kommunens olika verksamheter, att bedriva tillsyn, ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar, ta fram och revidera styrdokument, genomföra gallringsutredningar, besvara förfrågningar och göra sekretessprövningar.
Du kommer också att vara ett stöd för verksamheterna och internt sprida kunskap om arkiv- och informationshantering. Du planerar och genomför utbildningar och informationsinsatser och håller ihop nätverket för arkivsamordnare.
Marks kommun samverkar även med andra kommuner i Sjuhärad för att införa ett gemensamt e-arkiv och arbetar aktivt med digitala leveranser. Du kommer att vara en viktig del i arbetet med detta.
Vårt arkiv är både ett kommunarkiv och ett föreningsarkiv.
På Kanslienheten arbetar vi tillsammans för att få en härlig arbetsmiljö. Engagerade, omtänksamma och utvecklande.Kvalifikationer
För denna tjänst ser vi att du har en akademisk examen där arkivvetenskap ingår, alternativt annan utbildnings- eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och driva utvecklingsprojekt i samverkan med andra, och att ha arbetat i arkiv eller med e-arkiv.
Vi söker dig som har god förmåga att samverka och samarbeta med andra. Du ser det som självklart att dela arbetsuppgifter och sätter delaktighet i främsta rummet. Du är ansvarstagande, har en hög nivå av självledarskap, är strukturerad och har förmåga att organisera, systematisera, prioritera. Du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass, vilket medför att vi kommer genomföra registerkontroll och säkerhetsprövning med inplacering i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen före anställning. Svenskt medborgarskap är en förutsättning för tillträde till denna befattning.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete-och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kanslichef
Anne-Charlotte Holmgren anne-charlotte.holmgren@mark.se 0320217334 Jobbnummer
9496094