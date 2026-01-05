Komminister 100% Kullaviks församling
2026-01-05
Är du en allsidig, engagerad och öppen präst?
Då kommer du, likt dina företrädare, att älska rollen i Kullavik som församlingspräst. Du är tryggt förankrad i din vigningstjänst och känner glädje i en god förkunnelse och ett levande gudstjänstliv. Du har en öppen och inkluderande människosyn eftersom det här finns många människor att tycka om. Tillsammans med församlingen brinner du för att utveckla församlingslivet, skapa förutsättningar för nya och gamla församlingsbor att växa i sin roll eller finna en ny. Du är mångsidig och trivs med att jobba med olika åldrar, grupper och inriktningar med samma utgångspunkt, att vänskapligt bygga vidare i en redan öppen och levande församling. Musiken för oss samman och finns alltid nära. Du jobbar gärna i olika team, men också självständigt. I de kyrkliga handlingarna möter du många mer eller mindre "kyrkvana" med värme och seriositet. I kyrkan är det alltid folk, den ligger i Kullaviks Centrum, nära till allt. Vi samarbetar gärna med lokala aktörer kring olika arrangemang där du som präst ofta är ansiktet utåt.
I arbetslaget, som leds av vår diakon, är du en av ca tio medarbetare. I pastoratets tre församlingar finns totalt fyra diakoner och sex präster inklusive kyrkoherde. En god administration finns som stöd tillsammans med solid ekonomi och stor andel medlemmar i församlingen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort B fordras.
Särö pastorat och Kullaviks församling
Vår gemensamma vision i pastoratet är "att var och en ska finna sin väg till Jesus och få möjlighet att dela den upptäckten med andra." Våra tre församlingar Vallda, Släp och Kullavik har var sin församlingskyrka och arbetslag med snarlika men ändå olika karaktär och funktion. Vi samordnar och samplanerar en del och håller isär annat som hör till den lokala prägeln. Kullavikskyrkan med alla lokaler under samma tak, utgör i Kullavik en självklar mötesplats i församlingen för alla åldrar. Lokalerna är varma och inbjudande med ett vardagsöppet Café i centrum, alltid nära till kyrkorummet som en tydlig signal om vårt fokus. Vi har ett välfungerande samarbete med skola och fritid och strävar efter att det vi gör skall kännas relevant i tiden. Här finns gott om konfirmander, barn och föräldrar. Även de äldre har en given plats. Musiken, glädjen och mötet är grundpelare i arbetet och i söndagens gudstjänst vill vi ge plats för delaktighet i en rik flora av uttryck och intryck. Församlingen är en naturskön plats mellan skog och hav där bostadsområden ligger nära kyrkan inbäddade bland klippor och bebyggda ängar. Här vid gränsen till Göteborgs kommun bor och trivs många och återkommer gärna efter studier och vid familjebildning.Publiceringsdatum2026-01-05Så ansöker du
Tillsammans med CV sänds till Maria.borrling@svenskakyrkan.se
Senast 2026-02-20. Märk ansökan med Kullavik.
Utformning - tillträde
Heltidstjänst. Tillträde efter överenskommelse
Kontakt: Tomas Philipson, kyrkoherde, tel. 0300-323561, Christina Ingmyr, arbetsledare i Kullavik 031-7887305 Så ansöker du
E-post: maria.borrling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särö Pastorat
(org.nr 252003-6738), http://www.svenskakyrkan.se/saro
Kyviksäng 17 (visa karta
)
429 21 KULLAVIK Arbetsplats
Kullavikskyrkan Jobbnummer
9669332