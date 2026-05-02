Komminister 100%
2026-05-02
Vi söker en präst som vill bygga mötesplatser, mod och tro - tillsammans med andra
Vill du vara präst i en miljö där omsorg och kärlek bidrar till att människor känner sig inkluderade och får växa? Då kan komministertjänsten i Västra Frölunda vara något för dig.
Vi söker komminister 100 %, tillsvidare.
I centrum av församlingslivet finns söndagens gudstjänster, där du som präst leder gudstjänst och kyrkliga handlingar. Samtidigt blir din uppgift att ha ett särskilt fokus på nytänkande och utveckling av gudstjänster för alla sinnen.
Vi söker en präst som tillsammans med arbetslaget vill vara en del i arbetet att bemyndiga människor att våga ta sin plats, ta ansvar och känna delaktighet.
Det här erbjuder vi
Församlingslivet har en diakonal prägel, med satsning på både nytänkande och tradition.
Kyrka och församlingshem är öppna varje dag, så att människor kan komma när det passar dem. Människor kommer med det man är och har.
Det innebär att vi visserligen har verksamhet, men också vill vara en mötesplats dit man bara kan komma, för att mötas och dela livet en stund.
Församlingen arbetar för att göra kyrkparken till en utomhuskatedral - en plats som skapar möjligheter för människor att söka gemenskap och tro.Dina arbetsuppgifter
Leda gudstjänster och kyrkliga handlingar
Bidra till nytänkande och utveckling av gudstjänster för alla sinnen
Möten och samtal med ideella medarbetare
Själavårdssamtal
Bidra till församlingsutveckling och vara öppen för nya arbetssätt
Leda en eller flera konfirmandgrupper inom pastoratet
Vi söker dig som
Har förmåga att skapa inkluderande och nyskapande gudstjänster och mötesplatser
Trivs med att arbeta i team
Har erfarenhet av konfirmandarbete
Har god samarbetsförmåga
Har god förmåga att arbeta självständigt
Är utåtriktad och lätt för att samverka
Om arbetsplatsen
Västra Frölunda församling ingår i Västra Frölunda pastorat tillsammans med Tynnered, Näset, Älvsborg och Styrsö. Pastoratets gemensamma vision är: Himmel & hav - en kyrka att räkna med. Det kan du läsa mer om i Församlingsinstruktionen (FIN 2024-2027) och verksamhetsramen, på hemsidan, https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/om-pastoratet.
Västra Frölunda församling vill vara en växtplats, där omsorg och kärlek strävar efter att inkludera och stärka människor. En plats som är öppen för alla och där tydligheten finns i evangeliets budskap om Jesus Kristus. Församlingens vision är: ... en öppen och tydlig kyrka, där man kan vila och växa.
Arbetslaget består av 12 personer med en stark teamkänsla, med flera gemensamma projekt där alla bidrar tillsammans.Så ansöker du
Tillträde efter överenskommelse. Din ansökan vill vi ha senast 31 maj.
Intervjuer sker fortlöpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Frölunda Pastorat
(org.nr 252004-8998), https://www.svenskakyrkan.se/vastra-frolunda-pastorat/lediga-tjanster
Frölunda kyrkogata 2 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Västra Frölunda församling Kontakt
Ammi Jonsson, KyrkA ammi.jonsson@kyrka.se 0738-520374 Jobbnummer
9887405