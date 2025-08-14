Kombinerad tjänst Samordnare/ undersköterska
2025-08-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Välkommen till Omfamn Hemtjänst, ett dedikerat företag som utför omvårdnads och servicetjänster med fokus på att erbjuda omsorg på hög nivå. Företaget är känt att leverera hemtjänst baserad på kristna värderingar, med stort engagemang och omsorg. Vi arbetar för att skapa trygghet i vardagen för våra vårdtagare och strävar efter att bemöta varje individ med respekt och empati.
Om rollen
Som samordnare inom hemtjänsten ansvarar du för schemaplanering av beviljade insatser enligt biståndsbeslut och är direkt underställd verksamhetschefen. Du kommer att spela en central roll i vår verksamhet med följande ansvarsområden:
Daglig planering och bemanning
Löpande kontakt med brukare, anhöriga och medarbetare
Samverkan med beställarenheterna på kommunerna
Planering och administration av det dagliga operativa arbetet
Som undersköterska arbetar du på fältet hos vår äldre med hemtjänst och omvårdnadsinsatser utifrån biståndsbeslutet. Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Utbildning som administratör, undersköterska eller sjuksköterska
Erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av att arbeta med datasystem som Kompanion och Combine
Erfarenhet från tidigare uppdrag som samordnare är meriterande
Arabisktalande i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
God kommunikativ förmåga och relationsbyggande kompetens
Strukturerad och lösningsorienterad
Empatisk och respektfull i ditt bemötande
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
En roll där du är en nyckelperson i att driva verksamheten mot uppsatta visioner och målSå ansöker du
Skicka in din ansökan tillsammans med CV, personligt brev och löneanspråk till info@omfamn.se
. Märk din ansökan med "Samordnare".
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Omfamn Hemtjänst!
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: info@omfamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnare". Arbetsgivare Omfamn Hemtjänst Jönköping AB
(org.nr 556978-3730)
561 51 HUSKVARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9458000