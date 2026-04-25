Kökspersonal

2026-04-25
Kock sökes till Wärdshuset Liden
Vi söker nu en kock till vårt wärdshus som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till goda matupplevelser för våra gäster.Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
• Tillaga och presentera maträtter enligt meny
• Förbereda råvaror och planera arbetet i köket
• Säkerställa god hygien och följa livsmedelsrutiner
• Bidra till utveckling av meny och kökets arbetssätt Kvalifikationer
• Erfarenhet som kock är ett krav
• Utbildning inom restaurang/kök är meriterande
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Stresstålig, flexibel och lösningsorienterad
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Amviroab@gmail.com
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: Amviroab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amviro AB
(org.nr 559568-8135)
Lidevägen 90 (visa karta
)
855 99 LIDEN Arbetsplats
Wärdshuset Liden Jobbnummer
9875968