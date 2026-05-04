Kökspersonal - Kajsas I Parken
Segerblom Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Segerblom Invest AB i Stockholm
KAJSAS SÖKER KÖKSPERSONAL
Vi söker förstärkning till köket på KAJSAS I PARKEN under sommarsäsongen maj-september, med möjlighet till fortsatt anställning i höst.
KAJSAS söker kökspersonal som vill vara med under sommarens höjdpunkter - fullsatta kvällar med fotboll på storbild, konserter, stora bokningar och ljumma sommarkvällar i parken. Vi lagar all mat från grunden - med bra råvaror och massor av kärlek.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
KAJSAS är ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet av mat och service. Hos oss står kvalitet, värme och gemenskap i fokus. Vi har högt i tak, jobbar nära varandra och bygger en arbetsplats där alla bidrar - och har kul tillsammans.
KAJSAS I PARKEN är vår sommarbistro i Vitabergsparken på Södermalm - en av områdets mest välbesökta uteserveringar. Vi serverar medveten mat och dryck för en medveten publik, från burgare och sallader till mackor, fish & chips och barnfavoriter.
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med mat - oavsett om det är i storkök, restaurang eller fastfood.
Du är:
Van att arbeta i högt tempo
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Snabb, noggrann och serviceinriktad
Tydlig i din kommunikation och en stark lagspelare
Bekväm med att ta ansvar under service
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Rollen och arbetsuppgifter
Som kökspersonal hos KAJSAS arbetar du i ett effektivt och sammansvetsat team med servicefokuserad matlagning.
Du arbetar roterande mellan kökets olika stationer, men har också en viktig roll i luckan. Där håller du ihop servicen - ser till att maten går ut i rätt tid, har koll på bongflödet och bidrar till att köket håller ett jämnt och högt tempo.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvara för luckan under service
Tillaga mat (stekbord, fritös och övriga stationer)
Förbereda råvaror på ett snabbt och säkert sätt
Arbeta självständigt utifrån tydliga rutiner
Följa riktlinjer för hygien, miljö och kvalitet
Delta i öppnings- och stängningsrutiner
Bidra till ett starkt team och ett bra arbetsklimat
Anställning
Omfattning: Heltid eller deltid
Period: Maj-september
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Start: Omgående (intervjuer sker löpande)
Lön: Enligt överenskommelse
Ansök nu
Vi behandlar endast fullständiga ansökningar som innehåller:
CV
Personligt brev
En kort video där du berättar om dig själv
Svar på frågorna i formuläret
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7677521-1980474". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
Stora Mejtens Gränd (visa karta
)
116 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Kajsas Jobbnummer
9890646