Köksmästare på Hotel Strana
Strana Hotell & Restaurang AB / Kockjobb / Orust
2025-08-12
Om rollen:
Som köksmästare har du ett övergripande ansvar för köket på Hotel Strana. Du leder och inspirerar köksteamet i det dagliga arbetet, men också i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Tillsammans formar vi våra olika matkoncept - från konferensluncher, bröllopsmiddagar och à la carte till snacksmeny för vår nyöppnade spa-anläggning och den vedugnsbakade pizzan vi vill bli kända för.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla köksteamet i det dagliga arbetet
Ansvara för köksekonomi, inköp och lagerhantering
Säkerställa kvalitet och effektivitet i matproduktion
Utveckla nya meny- och matkoncept
Personalansvar, schemaläggning och arbetsmiljö
Arbeta med egenkontroll och följa hygienrutiner
Vara kulturbärare och skapa ett positivt arbetsklimat
Stärka och utveckla våra varumärken
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet i en ledande roll inom restaurang eller hotellkök
Goda kunskaper i köksekonomi och personalledning
En lösningsorienterad inställning och hög ambitionsnivå
Ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer
Förmåga att inspirera andra och skapa en god laganda
God kommunikativ förmåga i svenska och/eller engelska
Minst 2-3 års relevant yrkeserfarenhet
Vi erbjuder dig:
En chans att vara med på en spännande tillväxtresa
En varierad, kreativ roll med ansvar och utvecklingsmöjligheter
Ett team med högt i tak och stort engagemang
Tillsvidareanställning, start enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
Varierade arbetstider: dag, kväll och helg
Vill du bli en del av något större?
Skicka din ansökan till pablo@cabogroup.se
och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: pablo@cabogroup.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strana Hotell & Restaurang AB
http://hotelstrana.com
Sollidshamn 100
474 94 HÄLLEVIKSSTRAND
För detta jobb krävs körkort.
Hotel Strana
