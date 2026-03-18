Kökschef till Profilhotels Opera

Ligula Hospitality Group AB / Kockjobb / Göteborg
2026-03-18


Mitt i Göteborgs centrum, med Operan, Ullevi, Scandinavium och Svenska Mässan inom bekvämt gångavstånd, hittar du anrika ProfilHotels Opera. I hotellets omedelbara närhet finns även populära köpcentret Nordstan, Göteborgs Centralstation och Drottningtorget, en verklig knutpunkt i stadens kollektivtrafik.

Kökschef till vårt hotell

Vill du vara med och leda och utveckla köket på ett hotell där kvalitet, samarbete och gästupplevelse står i fokus? Vi söker nu en engagerad och driven kökschef som vill ta ett helhetsansvar för vår köksverksamhet.

Om tjänsten
Som kökschef hos oss har du det övergripande ansvaret för kökets dagliga drift. Du arbetar både operativt i köket och strategiskt med planering och utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med restaurangchefen för att säkerställa en hög och jämn nivå på både mat och service.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften i köket

Planering av meny, produktion och bemanning

Menykalkylering och uppföljning av nyckeltal

Arbeta med kostnadskontroll och lönsamhet

Driva och utveckla kampanjer och erbjudanden

Viss administration kopplad till verksamheten

Leda, coacha och utveckla köksteamet

Säkerställa kvalitet, hygien och rutiner

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av en ledande roll i kök

Är strukturerad och har god ekonomisk förståelse

Trivs med både operativt och administrativt arbete

Är en tydlig ledare med god samarbetsförmåga

Har ett stort engagemang för mat, kvalitet och gästupplevelse

Övrig information
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive dag, kväll och helg.

Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.

I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.

Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.

Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden.

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/53".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ligula Hospitality Group AB (org.nr 556792-6497)

Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Opera

Jobbnummer
9805416

