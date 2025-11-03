Köksbiträden säsongen 2026
Astrid Lindgrens Vimmerby AB / Restaurangbiträdesjobb / Vimmerby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vimmerby
2025-11-03
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astrid Lindgrens Vimmerby AB i Vimmerby
Teaterparken Astrid Lindgrens värld och besöksmålet Astrid Lindgrens Näs söker nu kökspersonal till våra kök för sommarsäsongen 2026.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi ser vår personal som en investering och jobbar aktivt för att ha en bra arbetsmiljö där alla mår bra och det är ordning och reda. Råvarorna kommer i första hand från våra småländska trakter. Som Köksbiträde/köksnisse behövs inga förkunskaper. Har du jobbat i ett kök tidigare så är det meriterande. Hos oss är det självklart att vilja ge service och prata med våra gäster. Du behöver ha god energi, gilla att ha ordning och reda omkring dig och trivas med att arbeta i grupp.
Arbetstider och anställningsperiod varierar beroende på tjänst. Astrid Lindgrens värld har sommaröppet 13 maj till 16 augusti, som följs av sensommarhelger och höstlovsöppet.
Lön sätt enligt kollektivavtalet Gröna riks som är en överenskommelse mellan Visita och Hotell & restaurangfacket (HRF).
Eventuella frågor om tjänsterna besvaras av Sofia Borén Jedebäck, kökschef sofia.jedeback@astridlindgrensvimmerby.se
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida www.astridlindgrensvarld.se
Vi kommer att intervjua löpande och anställa vart efter, så vänta inte med din ansökan.
Under sitt liv och i sina böcker visade Astrid Lindgren många prov på civilkurage och vikten av allas lika värde. Hon hade ett ärligt och respektfullt förhållningsätt till omvärlden. Och det har vi också här, i hennes värld.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033) Kontakt
Sofia Jedebäck Borén sofia.jedeback@astridlindgrensvimmerby.se 0492-564 658 Jobbnummer
9586633