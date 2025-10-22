köksbiträde timvikariat vid behov
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Om jobbet:
Vill du bli vår nya timvikarie i köket vid behov som kan hjälpa oss att trygga upp vår verksamhet när ordinarie köksbiträde inte är på plats? Vi har ett mottagningskök dit färdig mat kommer med leverans. Arbetet består av att tempera mat, fördela ut mat enligt behov och allergier till tre avdelningar. Det ingår även att ta emot varor, förbereda mellanmål, ta hand om disk och städ utav köksutrymmen.
På vår privata förskola i Linghem kan du bidra med din kompetens och dina erfarenheter och vara ett komplement till våra arbetslag. Du får komma till en arbetsplats där du får utvecklas och trivas tillsammans med härliga kollegor.
Vid lämplighet finns även möjlighet att vikariera i barngrupp vid behov.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer:
• Du kan uppvisa ett utdrag ur polisregistret innan du påbörjar arbete.
• Vi söker dig med godkänd livsmedels utbildning eller liknande erfarenheter.
• Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förstår vikten av ett gott samarbete med pedagoger och barn.
• Du är flexibel och kan snabbt adaptera till nya situationer och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder.
• Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska .
Övrigt.
Om du är nyfiken på att komma jobba hos oss är du välkommen in med din ansökan via mail.
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: solkatten@frokenflora.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde timvikariat". Arbetsgivare Fröken Floras Förskola AB
(org.nr 556759-5870)
Sävsångarevägen 61 (visa karta
)
585 65 LINGHEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fröken Floras Förskola AB Kontakt
Vikariehanterare
Nagham Johanna solkatten@frokenflora.se 0708-265255 Jobbnummer
9570041