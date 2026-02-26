Köksbiträde timanställning/extra sökes!
El Birria Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos El Birria Group AB i Stockholm
El Birria växer och vi söker drivna och energiska köksbiträden som vill utvecklas med oss!
Vi är ett familjeföretag som värdesätter kvalitet, samarbete och att hålla ett högt tempo i köket. Hos oss är målet alltid att servera mat av högsta klass och ge gästerna en bra upplevelse.
Pass och arbetstid:
• Just nu främst morgonpass 11:00-17:00.
• Timanställning/extra, med chans till fler pass och heltid.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
• Förbereda ingredienser och laga mat enligt våra recept och kvalitetskrav.
• Hålla köket rent och hygieniskt i enlighet med HACCP och livsmedelslagen.
• Följa rutiner för livsmedelssäkerhet och temperaturkontroller.
• Hjälpa till med lagerhantering och meddela när något behöver fyllas på.
• Samarbeta med teamet för att säkerställa smidiga köksrutiner, särskilt under rusningstid.
• Sköta maskiner och utrustning samt avfallshantering enligt våra miljörutiner.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och snabblärd, och tar snabbt till dig rutiner och nya uppgifter.
• Klarar ett högt tempo och fysisk belastning.
• Är noggrann, punktlig och hygienmedveten.
• Har minst 6 månaders erfarenhet från kök eller liknande.
• Talar Svenska.
• Är en lagspelare som vill utvecklas och ta ansvar.
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats i ett familjärt och växande företag.
• Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
• Rolig arbetsmiljö med stark teamkänsla och energi.
Ansök redan idag! Vi rekryterar löpande vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: Jobb@elbirria.se Arbetsgivare El Birria Group AB
(org.nr 559432-6778)
Isafjordsgatan 30 A (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9765811