Köksbiträde på Subway® Nordby
2026-01-17
Tidigare erfarenhet av tillredning av mat, catering, detaljhandel och/eller kundtjänst är önskvärt, men inte nödvändigt - du får fullständig utbildning och kommer att gå olika kurser på University of Subway®. Det är viktigare att du är en lagspelare med vinnarattityd. Om du för närvarande jobbar i kundtjänst, i detaljhandeln som försäljningsassistent, på en restaurang, om du studerar eller är nyutexaminerad och vill inleda en karriär i livsmedelsbranschen - då kan det här vara den perfekta möjligheten för dig!
Huvudsakliga ansvarsområden:
Tillreda mat, inklusive att baka bröd och kakor
Säkerställa att områden för livsmedelsförvaring och tillredning uppfyller standarder gällande hälsa och säkerhet samt interngranskning
Följa uppförandekoden gällande livsmedel
Kassabiträde
Genomföra rengöring enligt dags- och veckoscheman
Följa säkerhetsrutiner
Upprätthålla en säker arbetsmiljö för anställda och kunder
Gör ett propert intryck i Subways® uniform för att uppfylla varumärkets och kundernas förväntningar
Arbeta som en del av ett team
Leverera service av hög standard vid hantering av produkter, vid försäljning och i mötet med kunderna.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: subway.nordby@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordby Food AB
(org.nr 559067-3538), http://www.subway.se
Subway® Nordby shoppingcenter östra (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Arbetsplats
