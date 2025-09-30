Köksbiträde/buffévärd - Ballbreaker
Moment Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moment Group AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Står hög kvalité högst upp på din meny? Då tror vi att du kan vara den vi söker!
Låt oss berätta mer. Vi på Ballbreaker drivs av att göra det enklare att ha roligt tillsammans. Vårt stora upplevelsecenter med restaurang, konferensanläggning, barer, och aktiviteter talar ju sitt tydliga språk. Ja, du hör - vi är helt enkelt inte en vanlig arbetsplats.
Nu söker vi ett köksbiträde som, likt oss, tycker att det är viktigt med god service och god mat. Hos oss kommer du att jobba i ett härligt team med kockar och vara länken mellan köket och våra gäster. Du ansvarar för vår buffé som serveras tisdag - fredag kväll och ser till att buffén är påfylld och snyggt presenterad. Du är också den som våra gäster möter vid buffén och kan få svar på sina frågor om t ex innehåll. Den 20 november - 20 december byts buffén till julbord och då finns det möjlighet att jobba mer.
Vi tror att du har ett genuint intresse för mat och har erfarenhet av restaurangbranschen. Har du en utbildning som kock eller kallskänka så ger det förstås stjärnstatus. Du är framåt, orädd och kan förstå och tala svenska mycket väl. Arbetstiden är kvällar och under julbordsperioden även lördagar. Tjänsten är 50% av heltid men mer timmar under julbordssäsongen och färre timmar under sommarmånaderna och skollov
Låter detta som något som skulle falla dig i smaken? Sök sök sök! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moment Group AB
(org.nr 556301-2730), http://www.momentgroup.com Arbetsplats
Moment Group Kontakt
Karin Ives karin@ballbreaker.se Jobbnummer
9533526