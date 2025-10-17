Köksbiträde/Bufféansvarig Heltidstjänst på Ugglan
2025-10-17
Om jobbet.
Nu behöver vi hjälp med att rulla ut och ansvara för vår populära buffé. I arbetsuppgifterna ingår också att plocka disk, städa inför öppning, ibland bemanna disken osv. Och givetvis kunna hantera köket när det behövs. Har du gått restaurangskola eller har köksutbildning är det ett plus. Med det viktiga är att du har speed och gillar att jobba. Vi lär dig vad som ska göras. Och det finns gott om utrymme att utvecklas.
Ugglan är en fritidsgård för vuxna som erbjuder en rad aktiviteter: shuffleboard, boule, rundpingis, flipper, biljard, airhockey, foosball osv osv. Våra gäster kommer för att leka och ha kul och det har de. När de lekt klart vill de käka och käka gott. Köket producerar massor med mat och vi har mätta, nöjda gäster. Maten på Ugglan är Streetfoodbaserad.
Det är kul att jobba på Ugglan stället är populärt och full rulle med mycket att göra. Och det är bra stämning bland personalen som uppskattar god personalmat vilket vi lägger lite extra energi på.
Vi har två typer av gäster. Drop-in som beställer burgare, pizzaslices, chilis, milkshakes osv och så förbokade sällskap som äter Ugglans Tacobuffé. Folk käkar ordentligt av Tacobuffén, det är vällagat som gör att tallrikarna är rågade, såser och salsor görs av köket och det är mycket uppskattat. Gillar du full fart och feedback på maten har du kommit rätt.
Vi har väl inarbetade rutiner det är ordning och reda på matproduktionen. Vi har ett väldigt bra team i köket på Ugglan och du kommer hamna i gott sällskap. Jobbet är alltså att ta ut Tacobuffén, se till så att den fylls på och hålla den fräsch under service. Du kommer jobba helger och kvällstid men vi är öppna för diskussion ang pass, arbetstider, omfattning beroende på vad vi kommer överens om. Så ansöker du
