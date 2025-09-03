Köksbiträde
Strömstads kommun, Pilen 5 köksområde / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strömstad
2025-09-03
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Pilen 5 köksområde i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service. Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu ett engagerat och serviceinriktat köksbiträde med placering i Strömstad gymnasieskolas kök. Du blir en del av vårt uppdrag att ge våra målgrupper ett välkomnande bemötande och hög kvalitet i servicen.
Arbetsuppgifterna som köksbiträde är varierande. Under en arbetsdag hos oss utför du viss matlagning, servering, städ, disk och upplockning av varor. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete som dokumentation och varubeställningar. Du ansvarar också för att egenkontroll och hygienrutiner utförs.
Tjänsten är en deltidsanställning på 75 % med uppehållstjänst. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från arbete som köksbiträde. För att du skall trivas i rollen behöver du vara flexibel, arbetsmotiverad, ordningsam och kunna arbeta bra i både grupp och ensam. Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen.
Du behöver ha god förmåga i svenska tal och skrift då du löpande har kontakt med representanter från verksamheten och arbetar med dokumentation och beställningar. Du känner dig även trygg med att arbeta med dator som verktyg och har goda datakunskaper.
Välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275480/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Pilen 5 köksområde Kontakt
Kökschef
Makfire Mustafa makfire.mustafa@stromstad.se Jobbnummer
9488964