Köksarbetare
Tkach, Yuliia / Restaurangbiträdesjobb / Valdemarsvik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Valdemarsvik
2025-08-07
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tkach, Yuliia i Valdemarsvik
Ett företag som tillverkar dumplings och andra rätter i Valdemarsvik söker arbetare:
1. Ansvarig för skiftet i köket. (tillsvidareanställning till 6 timmar om dagen).
2. Köksbiträde. (tillsvidareanställning till 6 timmar om dagen).
3. Städning av lokaler (deltid).
Vilka vi är:
Företaget startade sin verksamhet på Gotland år 2023. Vi producerade dumplings och sålde dem i butiker, på en restaurang och från en trailer. År 2025 flyttade företaget till Östergötland och startade verksamhet i Valdemarsvik som grossistproducent av dumplings och andra rätter.
Vi har precis börjat vår resa i Valdemarsvik.
Skicka oss ditt CV via e-post: info.dill2023@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info.dill2023@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resume". Arbetsgivare Tkach, Yuliia
Hagadalsgatan 8 b (andra voningen) (visa karta
)
615 32 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Dill Kontakt
Yuliia Tkach info.dill2023@gmail.com Jobbnummer
9449757