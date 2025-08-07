Köksarbetare

Tkach, Yuliia / Restaurangbiträdesjobb / Valdemarsvik
2025-08-07


Ett företag som tillverkar dumplings och andra rätter i Valdemarsvik söker arbetare:
1. Ansvarig för skiftet i köket. (tillsvidareanställning till 6 timmar om dagen).
2. Köksbiträde. (tillsvidareanställning till 6 timmar om dagen).
3. Städning av lokaler (deltid).
Vilka vi är:
Företaget startade sin verksamhet på Gotland år 2023. Vi producerade dumplings och sålde dem i butiker, på en restaurang och från en trailer. År 2025 flyttade företaget till Östergötland och startade verksamhet i Valdemarsvik som grossistproducent av dumplings och andra rätter.
Vi har precis börjat vår resa i Valdemarsvik.
Skicka oss ditt CV via e-post: info.dill2023@gmail.com.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info.dill2023@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resume".

Arbetsgivare
Tkach, Yuliia
Hagadalsgatan 8 b (andra voningen) (visa karta)
615 32  VALDEMARSVIK

Arbetsplats
Dill

Kontakt
Yuliia Tkach
info.dill2023@gmail.com

Jobbnummer
9449757

