Köksansvarig till Halens kök & bar
Ribeye AB / Kockjobb / Olofström
2025-12-26
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
Är du den vi söker?
Efter ett fantastiskt första år kör vi vidare på vår resa. Nu behöver vi stärka upp laget med en köksansvarig kock som vill vara med och utveckla vårt koncept tillsammans med oss.
Brinner du för matlagning och vill ta ansvar? Vi söker en kollega som kan jobba självständigt men också leda andra. Du liksom vi sätter högt värde till kvalitet både i råvaror men framförallt i det vi serverar.
Våra ledord är Kvalitet, Samarbete och Glädje och det vill vi ska speglas i allt vi gör.
Tjänsten är varierad med betoning på sommarens högsäsong. Tjänsten innefattar allt från luncher, middagar, event till ala carte.
Denna tjänst kommer med visst ansvar för beställning, ekonomi, HACCP.
Men framförallt ansvaret för att leda det dagliga arbetet i köket.
Vi sätter stor vikt vid person och att man ska passa in i laget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: erik@halenskokbar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kök".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ribeye AB
(org.nr 559506-7991)
Halenvägen 321 (visa karta
)
293 39 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Halens kök & bar Kontakt
Erik Wollbrant erik@halenskokbar.se 0793543344 Jobbnummer
9663862