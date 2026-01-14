Köksansvarig
Arbetet: Du kommer ha övergripande ansvarar för arbetet i köket. Där kommer du att vara en del av vårt team som tillsammans med matsalens servis och samt med köket jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vi söker: Du har minst 2 års erfarenhet inom branschen och har stor passion för det köket. Som köksansvarig är du bland annat ansvarig för inköp av matvaror, egenkontroll samt en liten del administration så som inventering, kalkylberäkning och planering framåt.
Du inspirerar och arbetar tillsammans med dina kockar och övrig personalstyrka. Vi är en liten grupp så det är viktigt att du är prestigelös och förstår vikten av att ha en helhetssyn på verksamheten och att du är bekväm med att vara behjälplig med alla förekommande arbetsuppgifter. Du kommer se till att få alla delar att fungera.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 80% och möjlighet utöka till 100%.
Lön enligt överenskommelse.
Bifoga gärna bild i CV
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: foodcourt.skurup@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

AHK Food AB
