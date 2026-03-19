Kök- & Serveringspersonal
KAJSAS I TULLEN söker erfaren och ansvarstagande köks- & serveringspersonal som vill arbeta vid Hornstulls strand på Södermalm.Är du trygg i serviceyrket, gillar högt tempo och vill arbeta i en familjär miljö? Då kan det här vara rätt för dig.Om oss
KAJSAS I TULLEN är beläget vid Hornstulls Strand på Södermalm. På KAJSAS lagar vi vår egen mat med fokus på bra kvalitet och fina råvaror.
Som serveringspersonal arbetar du i ett tight och stöttande team med ett brett sortiment av varm mat såsom hamburgare, korv och grillade mackor samt kaffe, öl, vin och drinkar.
Vi arbetar i en familjär miljö där personlighet, omtanke och gruppsammanhållning är lika viktigt som kvaliteten på maten och servicen. Vi hjälper varandra, visar respekt oavsett roll eller anställningsgrad och värdesätter kollegor som bidrar med positiv energi, trygghet och arbetsglädje.
Om rollen
Som köks- & serveringspersonal ansvarar du för att ge gästerna en positiv upplevelse genom professionell service i kassan samt effektivt och hygieniskt arbete i köket.
Rollen är varierad och kräver flexibilitet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har stort engagemang och en passion för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse. Du trivs med att arbeta i högt tempo, har god simultankapacitet och är stresstålig - särskilt under intensiva och välbesökta perioder. Samtidigt känner du dig trygg med att arbeta självständigt när tempot är lugnare.
Du har en positiv inställning, gillar samarbete och bidrar till en arbetsplats där vi hjälper varandra och har kul tillsammans. Erfarenhet av kundbemötande och service är meriterande, likaså branscherfarenhet. Det viktigaste för oss är att du är engagerad, vill utvecklas och sätter gästen i fokus.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Kassa & Gästservice
Ta emot beställningar och betalningar
Ge snabb, trevlig och professionell service
Hantera frågor och kundärenden
Hantera alkohol och kaffe servering
Hålla kassaområdet rent och organiserat
Uppfyllnad och leverans mottagning
Kök & Matberedning
Förbereda och tillaga rätter enligt rutiner
Förbereda råvaror och hålla ordning i köket
Fritera, grilla och montera rätter efter beställning
Säkerställa god livsmedelshygien
Uppfyllnad och leveransmottagning
Rengöring & Samarbete
Följa dagliga städrutiner
Arbeta enligt rutiner och överlämningar
Hjälpa till där det behövs och bidra till ett gott arbetsklimat
Arbetstider: Varierande pass mellan 09:00-00:30.Kvalifikationer
Erfarenhet från kassa, café eller restaurang är meriterande
Grundläggande kökserfarenhet är meriterande
God servicekänsla och kommunikationsförmåga
Stresstålig, strukturerad och ansvarsfull
Trivs i högt tempo och kan ta egna initiativ
Vad vi erbjuder dig?
Ett fartfyllt och socialt jobb vid vattnet där mat, dryck och service står i fokus.
En plats i ett familjeföretag med stark teamkänsla och roliga kollegor.
Mycket gästmöten, högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Möjlighet att utvecklas genom erfarenhet och interna onlineutbildningar
Sommarjobb med möjlighet till förlängning under säsongen eller året runt.
Anställning
Säsongsanställning 25-75 % med provanställning med möjlighet till förlängning
Lön enligt överenskommelse
Start enligt överenskommelse - ansökningar behandlas löpande
Endast fullständiga ansökningar tas emot
Din ansökan ska innehålla:
Kompletta svar på ansökningsfrågorna
CV
En kort presentationsfilm
Känner du att detta passar dig? Sök idag och bli en del av KAJSAS I TULLEN!
Mer information om KAJSAS hittar du på våra sociala medier och kajsas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segerblom Invest AB
(org.nr 556807-5476), https://jobb.kajsas.se
Hornstulls strand (visa karta
)
117 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Kajsas Kontakt
KAJSAS Rekryterinsgteam jobb@kajsas.se Jobbnummer
