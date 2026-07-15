Kockar - Vietnamesiskt kök
Eatnam i Södermalm AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-15
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Eatnam på Sankt Paulsgatan 2 är i behov av 2 kockar!
Hos oss på Eatnam serverar vi asiatisk mat med rötter från Vietnam.
Det naturliga valet för oss var att utgå från maten vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade familjerecept. Konceptet är enkelt: vi lagar klassisk asiatisk mat i modern tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar på Eatnam skapas med traditionella smaker och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i lag och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad. Du bör kunna hantera olika möten med människor, vara lyhörd för kundens behov och inneha en god samarbetsförmåga.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo.
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök. Du ska kunna förbereda och laga asiatisk mat. Meriterande om du har minst två års erfarenhet av att laga asiatisk mat.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor, en härlig arbetsmiljö och har även kollektivavtal.
Ansökan skickas via mail till: info@eatnam.se
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Välkommen med din ansökan till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@eatnam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Södermalm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eatnam i Södermalm AB
(org.nr 559145-8566), http://www.eatnam.se/
Sankt Paulsgatan 2 (visa karta
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118 46 STOCKHOLM Jobbnummer
10003881