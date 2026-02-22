Kock, Visby
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kockar till skolor i Visby
Vill du vara med och skapa positiva måltidsupplevelser för barn och unga på Gotland? Just nu söker vi tre kockar till tre olika skolor omkring Visby - alla med stark gemenskap, engagerade team och ett viktigt uppdrag i elevernas vardag.
På Wisbygymnasiet (WGS) blir du en del av ett team på åtta personer vid öns största gymnasieskola med cirka 1 600 elever.
Södervärnsskolan har ett team på fem medarbetare och verksamhet från årskurs 4-9 med ungefär 650 elever samt storbarnsfritids.
Alléskolan är Gotlands nyaste grundskola med cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Här arbetar du i helt nybyggda lokaler tillsammans med ett mindre team på tre personer.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Som kock kommer du bland annat att:
Förbereda och tillaga goda, näringsrika och välbalanserade måltider.
Säkerställa att planering, matlagning och efterarbete genomförs på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt.
Arbeta enligt uppdrag, fattade beslut, rutiner och riktlinjer.
Följa gällande regelverk, såsom egenkontrollprogrammet, maskininstruktioner och verksamhetssystem.
Ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande till gäster och andra aktörer.
Aktivt bidra till ständiga förbättringar och delta i utvecklingen av köket, restaurangen och verksamheten i stort.
Upprätthålla hög kvalitet i allt som levereras från köket, med kvalitet i fokus och i nära samarbete med kollegor.
Bidra till en god stämning och ett positivt arbetsklimat.
Säkerställa korrekt hantering av specialkost samt arbeta i kostdataprogrammet Matilda.
Vara en del av en flexibel verksamhet genom att hantera förändringar på ett smidigt sätt och rotera inom köket, köksområdet och avdelningen vid behov.
Vem är du?
Vi söker främst dig som har en dokumenterad restaurangutbildning, till exempel en treårig gymnasieutbildning med inriktning mot restaurang och måltidsservice, en KY-utbildning eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. B-körkort är ett krav.
Du behöver ha erfarenhet av arbete med specialkost och det är meriterande om du har arbetat med matlagning i storkök. Vi värdesätter din nyfikenhet och vilja att lära nytt.
Som person är du flexibel och har god samarbetsförmåga, vilket gör att du bidrar till ett välfungerande arbete tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper. Med en tydlig serviceinriktning har du ett professionellt och gott bemötande och skapar en positiv upplevelse för gästerna i det dagliga arbetet.
Du arbetar med gott omdöme och agerar utifrån verksamhetens uppdrag och riktlinjer. Samtidigt har du en stark helhetssyn och förstår hur din insats påverkar såväl gäster och kollegor som verksamheten i stort. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, anpassar dig efter förändrade förutsättningar och bidrar aktivt till en stabil och kvalitativ verksamhet.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vänligen följ nedan länk för att komma till Polisens belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
