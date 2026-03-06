Kock Vårdboende, 75%
2026-03-06
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
På måltidservice Vifolkagården Mantorp arbetar du med ett team av medarbetare. Helgtjänstgöring förekommer.
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen, tycker om att ge god service till våra kunder och tycker om att jobba i team. Du som brinner för att leverera god och näringsriktig mat till våra äldre.
Vill du bidra med matglädje och förstklassig service till våra enheter?

Arbetsuppgifter
Tillagning av god och näringsriktig mat samt sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök som till exempel städning, disk, beställningar och dokumentering av egenkontroll. Planering av inköp och beställa varor förekommer. Följa lagar och förordningar som berör verksamheten. Administrativt arbete förekommer som till exempel fakturahantering. Arbeta efter ledningssystem för kvalitet och miljö, dagliga kundkontakter. Leverans av kylda matlådor i kommunens bilar förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom restaurang eller storhushåll eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har minst 3 års erfarenhet inom storkök och restaurang.
Då tjänsten innebär att leverera kyld mat några gånger i månaden så är B-körkort ett krav.
Du ska ha goda kunskaper om livsmedelslagen, egenkontroll, specialkost. Grundläggande datakunskap för att kunna använda interna system.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Ersättning
