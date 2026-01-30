Kock, timvikarie
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungbacken tar emot pojkar i åldrarna 16 till 20 år. Institutionen ligger i Uddevalla. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Ljungbacken söker dig som är utbildad kock och som kan arbeta extra vid behov i vårt centralkök. Ljungbacken har sex avdelningar där din uppgift tillsammans med dina kollegor är att laga lunch och middag till institutionens avdelningar. Kökspersonalens uppgifter är att planera, förbereda och tillaga näringsrika och goda måltider. Hos oss bor ungdomar som förutom behov av specialkost, ofta har behov av specifika anpassningar av menyn. Arbetsuppgifterna är förutom matlagning, packning, disk, beställningar och egenkontroller. Kvalifikationer
Du har:
• Kockutbildning i form av restaurang- och storköksutbildning
• Erfarenhet av arbete i restaurang och/eller storkök
• Goda kunskaper gällande hygienföreskrifter och egenkontroll
• God svenska i tal och skrift
Din personliga lämplighet är viktigt för oss och vi vill att du är självständig, har lätt för att samarbeta, är ansvarsfull och har ett professionellt bemötande. Du ska driva arbetet i köket efter målgruppens behov, vilket kan variera över tid, samt ha tät samverkan med behandlingspersonal. Du behöver vara ansvarsfull, trygg, stabil och kontrollerad i stressituationer.
Anställning:
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag.
Anställningen är en särskild visstidsanställning, behov kommer att finnas vid sjukdom och ledighet.
Som anställd inom staten har du många förmåner, läs om dem här: Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse
För att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt behöver du bifoga relevanta utbildningsunderlag.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Fackliga företrädare:
Stefan Eriksson, OFR/s: 072-553 61 31
Henrik Isgren, Saco-s: 010-453 56 26
Shadi Shiek Khalil, Seko: 010-453 23 41
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
