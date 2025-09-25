Kock, Tillsvidareanställning, Heltid
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo & idag arbetar 19:e - 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 50-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hen checkar in tills dess att hen längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda & inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror & personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor & har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité & service är ledorden.
Om tjänsten...
Vi söker dig som trivs i ett inspirerande team. Då varunamnet Åkerblads står för kvalitet tillagar vi allt ifrån bröd & fonder till majonnäser & glassar, från råvara till färdig produkt.
Att laga mat från grunden är för er som för oss en självklarhet. Tjänsten kräver att du tidigare arbetat med A'la Carte matlagning.
Då vi är ett välbesökt hotell håller vi öppet för våra gäster från tidig morgon till sen kväll, årets alla dagar. Det innebär att varierande arbetstider förekommer i vår schemaplanering, med störst vikt på kvällar.
Förutom din yrkesskicklighet färgar även yrkesstoltheten en vän av ordning & goda hygienkunskaper.
Om dig...
Ni har minst ett par år bakom er av liknande tjänst, samt restaurangutbildning. Alternativt lång arbetslivserfarenhet som överensstämmer enligt förstnämnda.
Dina viktigaste egenskaper domineras av god samarbetsförmåga, att vara en viktig del i ett sammanfogat team.
Du precis som vi älskar detaljer & brinner för att leverera upplevelser till gästerna. Våra gäster har höga krav & vi tror att du trivs i rollen som möter detta.
Vid högt tempo har du egenskapen att leverera god kvaliteté & arbeta strukturerat, samtidigt som du är lyhörd & uppmärksam på kollegers behov.
Vi lägger stor vikt på personkemi, yrkesstolthet och ditt intresse för att leva med branschens & vår ständiga utveckling.
Information...
Tjänsterna är en heltidsanställningar och tillsätts enligt ö.k. Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare & därför är vi flexibla i startdatum.
Vi tillämpar intervjuprocessen från det att ansökningarna börjar tillkomma oss. Sista ansökningsdag är 31/10, du sänder din ansökan till oss via mail, kokschef@akerblads.se
Märk ansökan "kock heltid". Vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkomna att kontakta oss på +46 (0)247-508 00.
Varmt välkommen med din ansökan och hoppas du kommer att trivas i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kokschef@akerblads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads i Tällberg AB
