Kock till Restaurang 1740 Limmared
2025-09-30
Vikarie, heltid 100%
Tillträde i December-2025 (ev tidigare enligt överenskommelse)
Vem söker vi?
Nu söker vi en passionerad kock som vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med nyfikenhet och entusiasm skapar du smakfulla och vällagade rätter med fokus på hållbarhet.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering. Du kommer även vara behjälplig i menyplanering och inventering.
Om Restaurang 1740
Vår restaurang ligger på andra våning i Ardagh glass fabrik, Limmared.
Vi är framförallt en personalmatsal som serverar frukost, lunch och konferans men erbjuder även catering, samt att vi har varu och kaffemaskiner.
Våra öppettider är:
Måndag till Fredag 07,00-14,00 då vi serveras frukost och lunch.
Lördag, Söndagar samt helgdagar 07,00-09,30 då vi serverar frukost.
I vårt team är vi 5 st medarbetare som har varierande arbetstider och arbetsdagar.
På vardagar är vi 4 st som arbetar och på helgen jobbar man ensam.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
• Du har erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9534103