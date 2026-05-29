Kock till Östra sjukhuset
Västra Götalandsregionen / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-05-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta som kock i vår lunchrestaurang och storkök på Östra sjukhuset i Göteborg. Varmt välkommen med din ansökan senast 15 juni!Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som kock erbjuds du ett utvecklade arbete där du lagar goda, säkra och hälsosamma måltider till våra patienter på Östra sjukhuset och Kungälvs sjukhus. Tillsammans med dina kollegor är du med och säkerställer att invånarna i Västra Götaland möts av en välfungerande vård och omsorg.
I denna tjänst kommer du framför allt arbeta i vår lunchrestaurang på Östra sjukhuset, som är öppen för både vårdanställda och externa besökare. Arbetet som kock är varierande och du kommer arbeta med alltifrån daglig planering och tillagning av måltider och specialkost till ansvar för uppföljning och egenkontroller. Din kompetens kommer vara en viktig del av utvecklingsarbetet för en hållbar måltidsproduktion.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till söndag. Då vi är ett stort team tillämpas ett roterande schema vilket innebär att start- och sluttid varierar beroende på veckans schema.
För att bidra till god service i rollen som kock behöver du:
ha ett stort engagemang och intresse för mat
vara noggrann och ansvarstagande
ha ett gott bemötande och arbeta bra tillsammans med andra
vara flexibel och ha förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter
Vi söker dig med en avklarad gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel alternativt annan likvärdig utbildning samt minst tre års erfarenhet av att arbeta som kock på lunchrestaurang. Du trivs i en serviceinriktad roll och uppskattar mötet med gäster. Vidare har du erfarenhet av personligt anpassade måltidslösningar samt kunskap inom födoämnesallergier. Du är van att arbeta med konceptuell matlagning via recept och har en kreativ förmåga att tillvarata överproducerade livsmedel/måltider.
Du kan kommunicera obehindrat på svenska i dialog med arbetskamrater och kunder samt följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner. Vidare har du den fysisk som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. Givetvis har du aktuella kunskaper i livsmedelshygien och förstår vikten av att utföra arbetet med hög kvalitet.
Tidigare erfarenhet av arbete i storkök med utskick samt erfarenhet av allergier och specialkost är meriterande.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. En hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsglädje och kompetensutveckling är viktigt för oss. Läs mer om fördelarna och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen nedan.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Frågor om tjänsten hanteras av Lina Claesson, enhetschef på Östra sjukhuset.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
)
462 80 GÖTEBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Göteborg Kontakt
Fackförbundet Kommunal 010-4429460 Jobbnummer
9937139