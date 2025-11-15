Kock till Fräcka Fröken
Fräcka Fröken AB / Kockjobb / Norrköping Visa alla kockjobb i Norrköping
Kock sökes till Fräcka Fröken!
Fräcka Fröken är en bistro och café som har funnits sedan 2005. Efter vår nyöppning satsar vi nu ännu mer på mat och söker därför ett engagerat köksbiträde för att stärka vårt team. Vårt fokus ligger på à la carte, pasta och pizzor. Publiceringsdatum2025-11-15Om tjänsten
Vi söker en kock eller person med erfarenhet av arbete i kök, gärna inom à la carte. Tjänsten är på heltid och innebär varierande arbetstider, inklusive dagtid, kvällar och helger.
Vi söker dig som:
• Är glad, positiv och bidrar till en trevlig arbetsmiljö.
• Är noggrann och organiserad i ditt arbete.
• Har god hygien i köket och följer hygienföreskrifter.
• Har känsla för mat och en vilja att leverera en bra matupplevelse till våra gäster.
Vi erbjuder:
• Ett härligt arbetsklimat i en restaurang med lång erfarenhet.
• Möjligheten att utvecklas i ett växande kök med fokus på kvalitet. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen att bli en del av Fräcka Fröken!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: Roberto@frackafroken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fräcka Fröken AB
(org.nr 556685-9038)
Kungsgatan 43 (visa karta
)
602 20 NORRKÖPING Jobbnummer
9606603