Kock till förskola

Precator Pedagogerna AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2025-09-24


Vill du bidra med att laga god och näringsrik mat till förskolebarn? Då är det här något för dig!

Just nu söker vi en kock till en förskola i Uppsala med start omgående



Arbetsbeskrivning

På förskolan tillagas dagligen ca. 250 måltider; till förskolan samt catering och en anslutande restaurang i byggnaden. På förskolan jobbar du tillsammans med en ansvarig kock samt ett köksbiträde.

Rollen som kock på förskolan innebär:
Att planera, tillaga och servera näringsrik och varierad mat som ger barnen en positiv måltidsupplevelse

Att säkerställa god livsmedelshygien genom egenkontroll och uppföljning

Att ta emot, kontrollera och hantera leveranser av varor

Att planera inköp och samarbeta med förskolans personal för att anpassa matsedeln efter barnens behov och eventuella specialkost

Att hålla köket rent, organiserat och välskött enligt gällande rutiner och riktlinjer



Vi söker dig som har:
• Kockutbildning
• HACCP-utbildning och goda kunskaper inom livsmedelshygien

• Kunskaper om allergener och specialkost

• Erfarenhet från arbete inom storkök

• Vana att genomföra egenkontroller



Du förväntas som person vara självgående, flexibel, samarbetsvillig, vara positiv, kreativ och ha god struktur över ditt arbete hos oss. Vi ser det också som en självklarhet att du trivs omkring barn och tar tillvara på deras nyfikenhet när det gäller mat. Du talar och förstår svenska.



Så söker du jobbet

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra en god kommunikation med våra sökande tar vi endast emot ansökningar via digital länk i annonsen eller vår hemsida. Har du däremot frågor gällande tjänsten går det bra att ringa 072-536 38 89



Publiceringsdatum
Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal.

Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Konsulterna får möjlighet att vikariera på olika förskolor och skolor för att hitta sin drömarbetsplats och kunderna får tillfälle att skapa kontakter och lära känna framtida medarbetare under mer praktiska former.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Precator Pedagogerna AB (org.nr 556784-8980)

Arbetsplats
Precator Pedagogerna

Kontakt
Tilda Olin Svensson
tilda.olin@precator.se

Jobbnummer
9524140

