Kock till Charlottendals Catering
Charlottendals Catering AB / Kockjobb / Stockholm
2026-04-21
Charlottendals catering producerar och levererar mat till förskolor och skolor i Stockholms län. Vi har vårt produktionskök i Bagarmossen varifrån arbetet sker och leveranserna utgår ifrån. Vårt fokus är att leverera goda, varierade och hälsosamma måltider till våra kunder. Med egna erfarenheter av arbete i förskolekök vet vi att den lunch barnen serveras under dagen är avgörande för att de ska orka med dagens utmaningar och upptäckter. Vårt mål är att barnen med nyfikenhet ska se fram emot lunchen och att den ska ge dem den smakupplevelse och näring de behöver för att klara av dagen på bästa sätt.
Vår kost ska vara varierad och smakrik. Den är tillagad från grunden baserad på bra råvaror. Den ska se tilltalande ut och väcka barnens nyfikenhet. Vi erbjuder allt från svensk husmanskost till kost inspirerad från andra länder. Naturligtvis tar vi till oss våra kunders önskemål och försöker anpassa rätterna därefter.
Att vi uppfyller livsmedelsverkets riktlinjer för hur skolluncher ska vara utformade är naturligtvis en självklarhet.
Vi levererar mat till ett 30 tal skolor och förskolor med ett portionsantal om ca 1800 stycken.
• Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att i samarbete med ytterligare en kock ansvara för matlagningen till samtliga våra kunder.
Vi söker dig med:
• Erfarenhet av cateringverksamhet alternativt erfarenhet av arbete i storkök.
• Du har god erfarenhet av matlagning av större antal portioner.
• Du vill arbeta för att ge våra kunder den absolut bästa matupplevelsen, precis som du själv önskar få på en restaurang.
• Du har ett skarpt sinne för smak och presentation.
• Du har god kännedom om specialkost och kan hantera detta på ett säkert sätt.
• Du har förmåga att arbeta i team samt som kock ansvara för att delegera och tydliggöra arbetsuppgifter för våra köksassistenter.
• Du känner till reglerna för god livsmedelshygien och kan grunderna inom HACCP.
• Du har en god förmåga att hantera stress samt vara effektiv och tydlig.
• Din arbetstid är från ca 10:00-18:00
Uppfyller du samtliga kriterier som kock på Charlottendals catering och vill du vara med i arbetet att skapa Stockholms mest efterfrågade Cateringföretag för skolor och förskolor?
Då är du välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jobb@charlottendalscatering.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Charlottendals Catering AB
(org.nr 559404-1559) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9866672