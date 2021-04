Kock till Arkens förskola Lund centrum - Lunds kommun - Chefsjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Lunds kommun

Lunds kommun / Chefsjobb / Lund2021-04-15Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.2021-04-15Vår nuvarande stjärnkock Anders går i pension till sommaren och vi söker därför vår nästa stjärnkock som kan axla arvet och föra det vidare.Arkens förskola ligger i centrala Lund och är en förskola med gott rykte där vi är stolta över vårt pedagogiska arbete och goda samarbete. Förskolan består av 8 avdelningar med sammanlagt 112 barn och ca 30 anställda där köket lagar all mat under dagen. Till din hjälp har du två måltidsbiträden som båda arbetar deltid i köket.Du har huvudansvar för planering, beställning och beredning av frukost, lunch och mellanmål. Du följer livsmedelsverkets rekommendationer och har ett viktigt ansvar kring specialkost samt kunskap att skapa variation inom detta ansvarsområde. Genom din inneboende noggrannhet ansvarar du för att hålla kostnader mot budget och vill gärna vara bättre än budgeten Med samma noggrannhet ansvarar du också för egenkontrollen i köket. I dina uppgifter ligger också att kunna ta feedback eftersom det sporrar dig i din utveckling som kock.Vi söker dig somDu ska ha en relevant kockutbildning och vi ser gärna att du också har någon form av pedagogutbildning, såsom förskollärarutbildning, barnskötarutbildning eller måltidspedagogutbildning.Du har arbetat som ansvarig kock i några eller många år mot storkök och gärna mot förskola eller grundskola. Du har varit ansvarig för egenkontrollen i någon av dina tidigare anställningar. Du har även varit ansvarig kring måltidsplaneringar, beräkningar och beställningar. Datorvana på arbetet är ett måstekrav.Genom ditt intresse för måltidspedagogik har du en vana och intresse av att bygga broar mellan din matlagning och de du serverar.Du är dessutom en fena på att arbeta efter lagd budget och har näsa för god ekonomi. Att du har bra kunskaper kring matproduktion, hållbar utveckling och ekologisk mat ser vi som en självklarhet.För att kunna möta våra krav och passa in i rollen är det viktigt att som person är självgåendehar god samarbetsförmåga, är affärsmässig och strukturerad samt tydligt visar att du är mål och resultatorienterad.För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2:a augusti 2021 Tillsvidareanställningindividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Lunds kommun5694901