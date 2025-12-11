Kock specialiserad på mellanösternmat

Stockholm Sweet och Salti AB / Kockjobb / Stockholm
2025-12-11


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholm Sweet och Salti AB i Stockholm

Vi söker en erfaren kock till vår restaurang i centrala Stockholm, Birger Jarlsgatan 93 A. Tjänsten är heltid, tillsvidare. Du kommer att ansvara för tillagning och presentation av rätter från mellanösternköket, såsom makloubeh, shushbarak, kubbeh och andra traditionella maträtter. Du deltar även i planering av meny samt säkerställer god hygien och ordning i köket

Publiceringsdatum
2025-12-11

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som kock med erfarenhet av mellanöstern mat.
Noggrann, stresstålig och positiv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobbs@sweetosalti.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Sweet och Salti AB (org.nr 559389-9254)
Birger Jarlsgatan 93 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholm Sweet & Salti AB

Jobbnummer
9640212

Prenumerera på jobb från Stockholm Sweet och Salti AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholm Sweet och Salti AB: