Kock specialiserad på mellanösternmat
Stockholm Sweet och Salti AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Sweet och Salti AB i Stockholm
Vi söker en erfaren kock till vår restaurang i centrala Stockholm, Birger Jarlsgatan 93 A. Tjänsten är heltid, tillsvidare. Du kommer att ansvara för tillagning och presentation av rätter från mellanösternköket, såsom makloubeh, shushbarak, kubbeh och andra traditionella maträtter. Du deltar även i planering av meny samt säkerställer god hygien och ordning i köketPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som kock med erfarenhet av mellanöstern mat.
Noggrann, stresstålig och positiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobbs@sweetosalti.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Sweet och Salti AB
(org.nr 559389-9254)
Birger Jarlsgatan 93 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Sweet & Salti AB Jobbnummer
9640212