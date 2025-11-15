Kock sökes till Åre 2025-26
Lilla Tyrolen Åre AB / Kockjobb / Åre
2025-11-15
Vi söker kockar inför säsongen 2024-25. Vi ser gärna att man är säker i sin roll som kock.
Lilla Tyrolen är den gamla jaktstugan som blev restaurang, den ägs av Peter men drivs numera av Albin och Peter.
Vi har cirka 120 sittplatser inne samt en uteservering som vi öppnar när vårsolen värmer snön.
Säsongen sträcker sig från mitten av december till april och vi kan erbjuda Åres finaste personal boende.
Vi har cirka 9 anställda så alla har en viktig roll för restaurangen. Vi önskar att du är säker i din yrkesroll och kan ta eget ansvar. Gärna med minst 2-4 års erfarenhet
Lön enligt överenskommelse.
Vi är fackligt anslutna.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: Albinsmith@live.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Åre 2024-25".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Tyrolen Åre AB
Svedje 1:189
830 14 ÅRE
