Kock sökes Husmanskost
AG restaurang & Catering AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos AG restaurang & Catering AB i Göteborg
Vi söker en engagerad och erfaren kock till vår lunchrestaurang i centrala Göteborg och Mölndal.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta med klassisk svensk husmanskost i en välbesökt lunchrestaurang. Vi serverar vällagad mat med kvalitet och omtanke - och söker dig som delar den passionen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att laga husmanskost
Är social och har god samarbetsförmåga
Är en lagspelare som bidrar till god stämning i köket
Är strukturerad och klarar av lunch tempo
Har ett genuint intresse för matlagning
Vi erbjuder:
Bra arbetstider (dagtid, måndag-fredag)
Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Stabil arbetsplats i centralt läge
Möjlighet att vara med och påverka meny och utveckling
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv till info@agrestaurang.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: info@agrestaurang.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AG restaurang & Catering AB
(org.nr 559512-9213)
Mölndalsvägen 93 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9761756