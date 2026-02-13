Kock /Säsonganställning (juli-september 2026)
2026-02-13
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
Vi söker kock till våra anläggningar
Vi söker dig som vill arbeta som kock i en av våra anläggningar där vi driver tillfälligt boende för våra medarbetare.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Planering av varierande och näringsrika menyer
Beställning av råvaror
Hantering av livsmedel
Matlagning och servering
Dokumentation samt ifyllnad av temperaturkontrolljournaler
Vi är ett multinationellt företag. En majoritet av våra medarbetare kommer från Thailand, vilket innebär att vi ställer följande krav på dig som söker tjänsten:Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Du är utbildad kock eller har minst 3 års erfarenhet av arbete som kock i storkök eller restaurang.
Du är skicklig på att laga mat, inklusive thailändska rätter.
Du har god kunskap om hygienrutiner, livsmedelshantering och arbetsprocesser inom storköks- eller restaurangverksamhet.
Du kan tala och skriva på ett av följande språk: svenska, engelska, polska eller thailändska.
Du har förmåga att skapa och planera varierande och näringsrika menyer. Du ska kunna planera en meny för en period på 1-2 veckor som innehåller tre måltider per dag för cirka 70-150 personer.
Du kan planera och beräkna mängden råvaror som behövs för det antal måltider som ska tillagas.
Du är vänlig och trivs med att arbeta i team, men är också självgående i dina arbetsuppgifter.
Du är öppen och bemöter andra människor och deras kultur med respekt.
Meriterande (ej krav)
B-körkort (utfärdat i ett EU-land, annars krävs internationellt körkort).
Observera: Körkort är inte ett krav för tjänsten. Däremot behöver minst en person i arbetsteamet ha körkort, vilket innebär att det är meriterande och kan vara en fördel i rekryteringsprocessen.
Ytterligare språkkunskaper i svenska eller engelska.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning / säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt arbetsschema
Omfattning: Heltid
Period: 13 juli - 30 september
Arbetsplats: Vägsele, Kristineberg och Skivsjö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: arbetsansokan@polarica.com Arbetsgivarens referens
