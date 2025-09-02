Kock säsong, Boende finns!
2025-09-02
Nu söker vi en till kock inför vinter 2026!
Som kock på Granö Beckasin är du en del av teamet i vår KRAV-märkta restaurang. Skogen och älven ligger nära och verkar som inspirationskälla. Du gillar naturlig matlagning och rena smaker. Du jobbar nära kökschef och souschef i ett litet team där alla hjälps åt med att ge gästen en minnesvärd upplevelse.
Granö Beckasin är navet för naturturism i Västerbotten och restaurangen är resultatet av vår vision att lyfta lokala råvaror och mattraditioner.
Du har tidigare erfarenhet av à la carte matlagning och kan hantera ett restaurangköks alla delar. Du jobbar lösningsfokuserat både ensam och i team.
Du pratar engelska obehindrat med våra utländska gäster och kollegor.
Vi erbjuder säsongsanställning om 50-100% efter överenskommelse. Start enligt överenskommelse. Alla upplägg är öppna för diskussion. Goda möjligheter till förlängning!
Vi har kollektivavtal med möjlighet till individuell lönesättning. Boendemöjligheter finns. På fritiden finns möjlighet att låna utrustning för att vistas ute i skog och mark.
Välkommen med din ansökan!
Hör gärna av dig vid frågor!
Sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kokschef@granobeckasin.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granö Beckasin AB
(org.nr 556722-6930), http://www.granobeckasin.com
Västanå 15 (visa karta
)
922 95 GRANÖ Kontakt
Kökschef
Michael Bonta kokschef@granobeckasin.com 0791437979 Jobbnummer
9486647