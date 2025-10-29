Kock / Restaurangchef

Månsson & Co AB / Kockjobb / Härjedalen
2025-10-29


Vill du njuta av Funäsfjällen i vinter?
FIDE - Restaurang och bar är den lilla mysiga restaurangen i Bruksvallarna som för femte året ska servera god mat i vad som lätt kan beskrivas som ett vardagsrum.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för köket, men också säkerställa att restaurangen som helhet fungerar i daglig drift. Kanske har du gjort något eller några år i en restaurang och vill ta nästa steg?
Är du prestigelös? Kanske vill du ta steget upp och ta ett större ansvar i en restaurang? Skicka in din ansökan, så berättar vi mer om vad som väntar hos oss i vintern.
Vi erbjuder personalboende i Bruksvallarna, liftkort ( Funäsdalen, Tänndalen, Tännäskröket, Ramundberget ) och en fantastisk utsikt över fjällen från jobbet.
Anställning är från mitten av december till mitten av april. Därefter kan det finnas möjlighet att jobba sommarsäsong på Gotland, eller i helårsverksamhet i Uppsala.
Vi hörs!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Månsson & Co AB (org.nr 559299-4866)
846 97  BRUKSVALLARNA

Arbetsplats
Fide - Restaurang & Bar

Jobbnummer
9579230

