Kock, À La Carte Sommar 2026
Strand Krog & Logi Arild AB / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2026-02-12
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strand Krog & Logi Arild AB i Höganäs
Strand Hotell i Arild är det lilla familjeägda hotellet med den stora personliga charmen. Vi bedriver både hotell (13 rum) och restaurang. Majoriteten av våra gäster kommer för att njuta av den äldre charmen, vår högt uppskattade mat och byns vackra omgivningar. Hos oss lagar vi mat med stor omsorg och vi värnar om vårt hantverk som består av råvaror av högsta kvalitet.
Vi öppnar upp till påsken och avrundar säsongen med gåsamiddag fram till slutet av november.
Vi söker efter kockar främst inför sommarsäsongen (Juni-Aug). Vill du även jobba extra under helger andra delar av året så finns den möjligheten. Du bör ha restaurangutbildning och minst 1 års erfarenhet av à la carte matlagning.
Vi förväntar oss att du är engagerad, intresserad av mat och villig att vidareutvecklas inom yrket. Men din personlighet är minst lika avgörande för att passa in i vårt lilla men dynamiska team. Därför är din arbetsmoral och flexibilitet helt avgörande för rollen för att passa in hos oss.
Stämmer rollen in på dig? Tveka inte att ansöka redan idag. Vi läser enbart personliga presentationer med CV. Lön förhandlingsbar och möjlighet till förlängd anställning om intresse finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Enbart ansökningar via e-post
E-post: info@strand-arild.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Kock 2026"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strand Krog & Logi Arild AB
(org.nr 556384-8752), http://www.strand-arild.se
Stora Vägen 42 (visa karta
)
263 73 ARILD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9739821