Kock, Köksbiträde

Brinner du för mat och vill jobba på en händelserik arbetsplats?
Har du en passion för mat, är serviceinriktad, en engagerad teamspelare och har nära till skratt? Då är du rätt person att söka jobb hos oss på Högbo Qvarn!
Vi ligger vackert beläget vid Högboån på Högbo bruk och inför kommande säsong behöver vi fylla på med flera kollegor till vårat team. Det är en timanställning med start i vår och slut Augusti men bra möjlighet till förlängning finns.
Vi är en väldigt omtyckt besöksdestination med ett mycket populärt kök (ink catering och evenemang) samt glasscafe och även en våffelbod. I vår restaurang arbetar vi i ett tajt team där vi tillsammans skapar fantastiska matupplevelser till våra gäster i högt tempo. På sommaren har vi en stor personalstyrka som jobbar tillsammans för att skapa minnesvärda upplevelser både för personalen och gästen. Våra öppettider är från lunch till tidig kväll där vår personals schema växlar mellan morgon/dag och dag/kväll.
Erfarenhet är meriterande men ej krav. Viktigt att man förstår vikten av hygien och rutiner. Vi har stundvis väldigt högt tempo vilket sätter stor vikt på god kommunikation, god svenska är därför viktigt.
Då vi ligger på ett bruksområde 10 minuter med bil utanför Sandviken så bör du kunna ta dig till och från jobbet självständigt då bussarna tyvärr är få.
Ansökningstiden är april ut och ansökningar hanteras löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor kring ansökan kontakta oss gärna på info@hogboqvarn.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
