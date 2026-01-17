Kock asiatisk

Köksbiträde och kock SÖKES - Roppongi Göteborg
Roppongi Izakaya söker en köksbiträde och kock till vår asiatiska restaurang i centrala Göteborg.
Du ska tycka om att laga asiatisk mat. Vi lär dig allt du behöver kunna du behöver inte vara
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och OB
• Fast jobb i ett bra team

Plats: Roppongi, Göteborg city
Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenheter, vilka restauranger du jobbat på, språk du talar och ålder - till:
sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

CHEF WANTED - Roppongi Gothenburg
Roppongi Izakaya is looking for a chef to join our asian restaurant in central Gothenburg.
You should enjoy cooking Asian food. We can teach you everything you need to know!

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment

Location: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - experience, restaurants you've worked at, languages you speak, and age - to:

sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

