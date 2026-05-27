Välkommen till samhällsutvecklingsförvaltningen - hjärtat av Haparandas framtid! Vi ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, kost och lokalvård, tekniska frågor, utveckling och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett hållbart och attraktivt Haparanda för alla som bor, verkar och besöker kommunen.Hos oss arbetar vi med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Vårt mål är att skapa ett Haparanda där invånare, företagare och besökare trivs och frodas.Vi söker nu engagerade och kreativa medarbetare som vill vara med och forma framtidens Haparanda. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en hållbar framtid?
Välkommen till oss
Vill du vara med och se till att våra äldre i Haparanda får goda och näringsriktiga måltider? Vill du jobba dagtid?
Vi söker nu två erfarna kockar till Klippans kök som lagar maten till alla våra vård- och omsorgsboenden inom kommunen. Våra kockar lagar drygt 300 portioner dagligen, till större delen husmanskost och med fokus på näringsriktiga och hållbara måltider. Klippans kök levererar varm mat alla dagar under året viket innebär att arbetet utförs även under helger. Publiceringsdatum2026-05-27Profil
Vi söker dig som är erfaren kock och kan laga god mat, i första hand husmanskost, till våra äldre.
Till de som har behov lagar vi specialkost.Arbetsuppgifter
Som kock ansvarar du för den dagliga driften i köket, vilket innebär planering, tillagning och servering av god och näringsriktig mat enligt våra riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även egenkontroll, beställningar, disk, städning samt uppföljning och utveckling av verksamheten.
Du arbetar för att skapa en trivsam arbetsplats och samverkar med övrig personal för att bidra till en positiv måltidsupplevelse för våra gäster. Du kan även komma att ta emot praktikanter och lärlingar vid behov.
Datakunskap är ett krav då bland annat beställningar, egenkontroll och statistik hanteras digitalt. Vi arbetar bland annat i Mashie kostdatasystem.Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning till kock eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i storkök riktat mot äldreomsorgen. Utbildning och/eller erfarenhet om tillagning av allergi- och konsistensanpassad mat
Du har god förmåga att kommunicera på svenska, har förmåga att arbeta självständigt och i team, är ansvarstagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden så skicka gärna in er ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775)
953 85 HAPARANDA Arbetsplats
Haparanda Stad Kontakt
Bitr. Kost - och lokalvårdschef
Jonna Salonen jonna.salonen@haparanda.se +4692226115 Jobbnummer
9930903