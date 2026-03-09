Kock
2026-03-09
Är du en passionerad kock som älskar högt tempo, härlig stämning och att jobba med utsikt över havet? Då kanske du är den vi söker!
Vi på Hamnkrogen i Helsingborg söker nu en kock för heltidstjänst under säsong. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där vi har roligt på jobbet, bjuder på många skratt och skapar minnen tillsammans - samtidigt som vi levererar mat av hög kvalitet till våra gäster.
Vi söker dig som:
* Har tidigare erfarenhet av arbete som kock
* Är stresstålig och trivs när tempot är högt
* Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
* Brinner för matlagning och gillar att utvecklas
Vi erbjuder:
* En rolig och härlig arbetsplats med fantastisk miljö
* Ett team med god sammanhållning
* En fartfylld säsong med mycket energi och glädje
* Möjlighet att vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster
Tjänsten är på heltid under säsong med start enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och berätta varför just du skulle passa hos oss!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Du skickar din ansökan till info@hamnkrogen-hbg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: info@hamnkrogen-hbg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamnkrogen Vid Sundets Pärla AB
(org.nr 556463-9952)
Hamntorget 2 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Hamnkrogen-Hamntorget Kontakt
Kökschef
Manuel Pålsson info@hamnkrogen-hbg.se 0763068202 Jobbnummer
9786163