Kock
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Prime Grill är ett steakhouse med fokus på högkvalitativt kött, där wagyu och Kobe beef står i centrum. Restaurangen är inspirerad av internationella bistroklassiker och kombinerar stora köttbitar med klassiska tillbehör, rött vin och välgjorda cocktails.
Om dig
Du brinner för att varje tallrik som lämnar köket ska hålla högsta kvalitet, både smakmässigt och visuellt. Du har ett skarpt öga för detaljer, hanterar råvaror med respekt och vet att god hygien och noggrannhet är en självklar del av yrkesstoltheten som kock. Du är stresstålig och trivs i ett högt tempo, men håller alltid huvudet kallt och arbetsytan ren.
Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat köksteam som vill ha kul på jobbet samtidigt som man levererar förstklassig mat och service. Det är en härlig stämning i restaurangen som sprider sig in i köket.
Omfattning: 75%
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Prime Grill
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Prime Grill
)
GÖTEBORG
