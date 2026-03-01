kock
Kockar sökes - säsong, tillsvidare samt extrapersonal
Fisky söker nu kvalificerade kockar inför sommarsäsongen, en kock för tillsvidareanställning samt kompetent extrapersonal vid behov.
Fisky Business Dockan är en restaurang med tydligt fokus på fisk. Vi har en bred à la carte-meny och ett etablerat luncherbjudande. Verksamheten är av större omfattning med varierande serviceflöde, vilket ställer höga krav på planering, struktur och samarbete.
Köket arbetar i team om 2-4 personer och hanterar såväl daglig lunch- och à la carte-service som större sällskap med exempelvis mingelmenyer och trerättersmiddagar.
Vi arbetar konsekvent med råvaror av hög kvalitet och ett tydligt fokus på hantverk. Bröd bakas i huset, fonder kokas från grunden och vi strävar efter att i största möjliga mån utesluta halvfabrikat. Vi tillverkar även vår egen glass. Noggrannhet i detaljer och respekt för råvaran är en självklar del av vårt arbetssätt.
Arbetstiden är schemalagd så att man ena veckan arbetar dagtid med fokus på lunchservice, och nästkommande vecka arbetar helgpass med längre arbetsdagar. Upplägget är utformat för att skapa sammansvetsade team som gemensamt tar ansvar för hela helgens service och leverans.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är van vid à la carte-service
Arbetar strukturerat och effektivt även under hög belastning
Har god samarbetsförmåga och professionell inställning
Tar ansvar för kvalitet, hygien och ordning i köket
Vi ser det som meriterande med särskild kompetens inom dessert och bakverk. Erfarenhet som konditor eller Chef de Pâtisserie är av särskilt intresse då vi önskar vidareutveckla vårt dessertutbud.
För extrapersonal ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet och är flexibel samt kan arbeta vid behov, främst under helger och högsäsong.
Vi erbjuder en seriös arbetsplats med tydliga rutiner, fungerande team och möjlighet till långsiktig utveckling för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hanneskindeberg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Dockan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fisky Business AB
(org.nr 556968-2601)
dockgatan 1 (visa karta
)
211 12 MALMÖ Arbetsplats
Fisky Business Dockan Kontakt
hannes kindeberg hanneskindeberg@gmail.com 0735280846 Jobbnummer
9769702