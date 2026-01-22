Kock
Mathuset i Södra Backa AB / Kockjobb / Borlänge Visa alla kockjobb i Borlänge
2026-01-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mathuset i Södra Backa AB i Borlänge
Vi söker en kock till vårat butikskök, tjänsten är heltid ca 37 timmar i veckan.
Vi tillhandahåller dagligen ett brett sortiment av kall mat, och över lunchen även varm mat. Vi lagar all mat från grunden och vi bereder bla. smörgåsar, sallader, smörgåstårtor mm.
Arbetstiden är förlagd mellan 06.00-15.00 mellan måndag-fredag.
Så tycker du om att samarbeta i ett team, är flexibel och klarar av att jobba i ett högt tempo, så varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: monica.jorgensen@hemkop.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mathuset i Södra Backa AB
(org.nr 556524-2814)
Hammargatan 8 (visa karta
)
781 71 BORLÄNGE Arbetsplats
Hemköp Södra Backa Jobbnummer
9697940