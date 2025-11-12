Kock
2025-11-12
Kost- och lokalvårdsverksamheten är en samlad verksamhet med hela kommunen som ett arbetsområde, vilket kan innebära förflyttning mellan olika arbetsplatser inom yrkesområdet.Arbetsuppgifter: Tjänsten är för närvarande placerad vid Centralköket men tjänstgöring kan komma att ske i våra andra kök också efter verksamhetens behov. Du ska självständigt kunna sköta matlagning, hantera specialkost, konsistenskost och salladsberedning, samt övrigt förekommande arbetsuppgifter som tillhör yrket kock. Du har förmåga att anpassa arbetet där du behövs för dagen. Bra planeringsförmåga i kombination med flexibilitet krävs och bra samarbete i grupp.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Utbildning som Kock
• Erfarenhet värderas
• Kunskap om egenkontroll
• DatakunskaperDina personliga egenskaper
• God initiativförmåga/planeringsförmåga
• Ett brinnande intresse för matlagning
• Engagerad
• Flexibel
• Serviceinriktad
• God samarbetsförmåga
Omfattning:
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Start enligt överenskommelse.
Övrigt:
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Upplysningar:
Kost- och lokalvårdschef Karin Anttila, tfn: +46 (0)73-095 75 13, eller e-post: karin.anttila@overtornea.se
Fackliga representanter:
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
