Kock
Ästad Vingård AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2025-11-07
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ästad Vingård AB i Varberg
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Kom och laga mat på en av Sveriges största vingårdar! Restaurang Logen söker nu en erfaren och ambitiös kock för en plats i teamet. Tjänsten gäller tillsvidare på 80%.
Logen serverar en lantlig nordisk meny efter säsong. Förutom frukost serveras här vår vingårdslunch samt 4-rätters gårdsmeny på kvällen. Kökschef Caroline Johansson har skapat en härlig hemma-hos-känsla där både gäster och personal ska känna sig välkomna.
I rollen som kock arbetar du huvudsakligen med driftspass under såväl kväll som dag. Du kommer ha visst ansvar, men blir också arbetsledd av köksmästaren som kommer vara din närmaste chef. Logen har öppet sju dagar i veckan och ligger på Ästad Vingård, cirka 25 minuter från Varberg och Falkenberg på västkusten.
Vi går in i varje anställning med långsiktiga mål. Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag och trygga förutsättningar för en bra balans mellan arbete och livet i övrigt.
OM DIG
Du är en positiv och teamfokuserad person som troligtvis har 2-3 års erfarenhet som kock. Du har mycket goda kunskaper i matlagning, renlighet och service. Du är nyfiken och vill ständigt förbättra kvaliteten på det du levererar.
Logen har en ambitiös utvecklingsplan de närmaste åren. Vi hoppas naturligtvis att du själv också har en vilja att utvecklas för att bli ännu mer säker inom din matlagning.
FAKTA
Omfattning: 80%
Anställningsform: Tillsvidare
Start: Vecka 52, 2025
Lön: Månads-, vecko- eller timlön enligt ö.k.
Eventuellt kommer du att behöva köra bil för att utföra enklare ärenden. Egen tillgång till bil är också en fördel eftersom det inte går någon lokaltrafik till Ästad Vingård.
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster, samt konferensmöjligheter för 100+ deltagare. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg.
SÖK TJÄNSTEN!
Sök tjänsten genom att fylla i formuläret via länken!
Frågor? Kontakta Caroline Johansson, kökschef på Logen,caroline@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
)
432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593643