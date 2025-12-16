Kock 100% Till Aurum Hotel
2025-12-16
KOCK - 100% TILL AURUM HOTEL
Dag/kväll/helg + viss frukosttjänst
Aurum Hotel fortsätter växa - och nu söker vi en engagerad och kreativ kock på heltid som vill vara med och utveckla vår matupplevelse för både hotellgäster och konferensbesökare.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som kock hos oss blir du en viktig del av vårt köksteam. Du kommer att arbeta varierat med:
konferens- och gruppmenyer
frukostproduktion
luncher och event
planering, förberedning och egenkontroll
Arbetstiderna är varierande och innefattar dagtid, kvällar och helger. Viss tjänstgöring på frukost förekommer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
har utbildning eller dokumenterad erfarenhet av kockyrket
arbetar noggrant, strukturerat och med stolthet i yrket
har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
är flexibel och gillar varierande arbetsuppgifter
trivs i ett högt tempo och vill ge gästerna det lilla extra
Personlighet och engagemang väger lika tungt som erfarenhet - hos oss är rätt energi avgörande.
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning (100 %) med 6 månaders provanställning.
Ett nära och positivt samarbete i ett stabilt köksteam
En arbetsplats där idéer, kvalitet och arbetsglädje står i fokus
Möjlighet att påverka menyer och utvecklingen av vårt kök
Ett hotell och restaurang i ständig utveckling, med ett team som verkligen brinner för serviceSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb@aurumhotel.se
. Intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
