Kock - Köksmästare - Restaurang Tiki

Köksmästare sökes till Tiki Grill & Drinks
Tiki Grill & Drinks söker nu en köksmästare till vår restaurang med lunch- och à la carte-servering.
Tjänsten innebär arbete både dag- och kvällstid.
Om rollen
Du är driftansvarig för köket och leder teamet mot hög kvalitet, god struktur och ett positivt arbetsklimat. Du arbetar aktivt med utveckling, planering och förbättring av kökets arbete.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock/köksmästare
Har ett genuint intresse för matlagning och tycker om att experimentera och ta fram nya, kreativa rätter.
Är trygg, ansvarstagande och stresstålig
Trivs i en ledarroll och får andra att prestera
Är prestigelös, positiv och lagorienteradPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Matlagning
Menyplanering och matlagning (lunch & à la carte)
Beställning av råvaror
Ansvar för hygien, egenkontroller och rutiner
Renhållning och struktur i köket
Vi erbjuder
Ett familjärt team med bra sammanhållning
Kollektivavtal
Lön och tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: kok@tikiostersund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Tiki". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersund Multichallenge AB
(org.nr 556677-1605), https://tikiostersund.se/
Midgårdsgatan 10 (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Jobbnummer
