Kock - Köksmästare - Restaurang Tiki

Östersund Multichallenge AB / Kockjobb / Östersund
2026-01-21


Visa alla kockjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Östersund Multichallenge AB i Östersund

Köksmästare sökes till Tiki Grill & Drinks
Tiki Grill & Drinks söker nu en köksmästare till vår restaurang med lunch- och à la carte-servering.
Tjänsten innebär arbete både dag- och kvällstid.
Om rollen
Du är driftansvarig för köket och leder teamet mot hög kvalitet, god struktur och ett positivt arbetsklimat. Du arbetar aktivt med utveckling, planering och förbättring av kökets arbete.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock/köksmästare
Har ett genuint intresse för matlagning och tycker om att experimentera och ta fram nya, kreativa rätter.
Är trygg, ansvarstagande och stresstålig
Trivs i en ledarroll och får andra att prestera
Är prestigelös, positiv och lagorienterad

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Matlagning
Menyplanering och matlagning (lunch & à la carte)
Beställning av råvaror
Ansvar för hygien, egenkontroller och rutiner
Renhållning och struktur i köket

Vi erbjuder
Ett familjärt team med bra sammanhållning
Kollektivavtal
Lön och tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: kok@tikiostersund.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Tiki".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Östersund Multichallenge AB (org.nr 556677-1605), https://tikiostersund.se/
Midgårdsgatan 10 (visa karta)
831 45  ÖSTERSUND

Jobbnummer
9695826

Prenumerera på jobb från Östersund Multichallenge AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Östersund Multichallenge AB: