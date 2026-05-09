Klubbdirektör till HV71
2026-05-09
HV71 söker en klubbdirektör med modet att tänka nytt, kraften att driva förändring och förmågan att samla människor bakom en gemensam vision. Det här är en möjlighet för dig som vill leda en av Sveriges mest betydelsefulla idrottsföreningar in i nästa era, där tradition möter innovation och där stark kultur kombineras med modern utveckling. Med ett närvarande och affärsmässigt ledarskap blir du en nyckelperson i att tillsammans med engagerade medarbetare, partners och supportrar forma framtidens HV71. Här skapas inte bara sportsliga framgångar, här byggs framtiden.
Varför HV71?
Att arbeta i HV71 innebär att bli en del av en förening med stark identitet, stolta traditioner och en viktig roll i regionen. Här finns en unik kombination av elitidrott, samhällsengagemang och en kultur där tillit, laganda, mod och utveckling står i centrum.
Som klubbdirektör får du möjlighet att påverka helheten, från sportsliga resultat och kommersiell utveckling till kultur, värdegrund och samhällsinitiativ. Du leder en organisation där människor bryr sig, där engagemanget är äkta och där varje beslut spelar roll.
Som klubbdirektör har du det övergripande ansvaret för HV71:s sportsliga, kommersiella och organisatoriska utveckling. Du leder en verksamhet med en omsättning på cirka 200 miljoner kronor och verkar i en miljö där resultat, förtroende och ledarskap är tätt sammanlänkade.
Rollen kräver ett ledarskap som kombinerar strategisk höjd med operativ närvaro. Du blir en samlande kraft som skapar stabilitet, riktning och långsiktighet, samtidigt som du driver nödvändiga förändringar. Att vara chef på HV71 innebär att du arbetar 100 % på plats i Husqvarna Garden. Närvaro i verksamheten- nära medarbetare, partners och den dagliga pulsen i arenan, är en central förutsättning för att lyckas som klubbdirektör.
En annan viktig del av uppdraget omfattar HV71:s breda samhällsroll, där ungdomsverksamhet, värdegrundsarbete och socialt engagemang är viktiga delar av föreningens identitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Leda och utveckla organisationen och dess medarbetare
• Säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och tillväxt
• Driva förändrings- och utvecklingsarbete med tydlig riktning och uthållighet
• Representera HV71 i media, näringsliv och samhälle
• Värna och utveckla föreningens kultur, värdegrund och samhällsengagemang
• Skapa goda förutsättningar för elitverksamhet, ungdomsverksamhet och partnerskap
Vem är du?
Du har flerårig erfarenhet från en ledande roll med fullt verksamhets-, budget- och personalansvar i en större organisation. Du är van att arbeta i högt tempo, navigera i komplexa miljöer med många intressenter och fatta beslut även när förutsättningarna förändras.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete med tydliga resultat samt är trygg i externa sammanhang, inklusive media. Du har en god förståelse för elitverksamhet eller andra prestationsmiljöer där kravbilden är hög och resultaten står i fokus. Ett etablerat nätverk inom SHL är meriterande.
Som ledare är du tydlig, modig och kommunikativ. Du bygger förtroende, skapar riktning och får människor att samlas kring gemensamma mål. Du kombinerar handlingskraft med omdöme och har förmågan att både utmana och utveckla organisationen med respekt för dess kultur och värdegrund. Du rör dig obehindrat mellan strategiska perspektiv och operativ verklighet, och drivs av att skapa resultat genom andra.
Om HV71
HV71 bildades 1971 genom en sammanslagning av Husqvarna IF:s hockeysektion och Vätterstads IF och har sedan dess etablerat sig som en ledande aktör inom svensk ishockey. Föreningen har i dag cirka 600 aktiva ungdomar och bedriver verksamhet på högsta nivå inom herr-, dam- och juniorsidan. HV71 kombinerar sportsliga ambitioner med ett starkt samhällsengagemang och en tydlig ungdomsverksamhet.
